Face à la dégradation importante de la parité entre livre libanaise et dollar ces derniers jours, le Président de la République a convoqué les principaux responsables économiques et financiers du Liban pour une réunion placée sur le thème de la sécurité économique et financière.

Etaient notamment présents, le premier ministre sortant, Hassan Diab, la ministre de La Défense et vice-présidente du gouvernement Zeina Akar, les ministres des finances, Ghazi Wazni, de l’intérieur Mohammed Fahmi, de l’économie Raoul Nehmé et les principaux responsables du secteur financier dont le président de l’Association des Banques du Liban Salim Sfeir.

S’exprimant depuis Baabda, le Premier ministre sortant a accusé certaines personnes “de pousser le pays vers une explosion”. Il a souligné sa volonté d’être ferme face “à la manipulation du sort du pays par un parti ou des partis qui conspirent”, contre la stabilité sociale et la sécurité nationale.

La situation à laquelle nous sommes parvenus est d’un niveau de danger élevé. Il y a ceux qui manipulent le taux de change du dollar américain à leur guise et contrôlent le sort du pays. Est-il concevable que des plateformes inconnues contrôlent l’échange taux du dollar et l’Etat dans tout son appareil est incapable d’affronter ces plates-formes?

Le premier ministre sortant estime ainsi que les plateformes de cotation de la parité de la livre libanaise face au dollar ont des visées politiques et non financières et visent à inciter les gens à avoir recours à la rue.

Le Président de la République, le Général Michel Aoun – qui a réfuté tout départ anticipé – a également appelé les services de sécurité à réprimer toute manipulation des prix des denrées alimentaires, en raison de leurs répercussions sur la sécurité nationale. “Il faut prendre des mesures rapides et décisives, financières, judiciaires et sécuritaires, pour poursuivre ceux qui manipulent les moyens de subsistance des Libanais,” a-t-il ajouté, mettant en avant la nécessité d’oeuvrer en faveur de réformes comme première priorité.

Les plateformes de cotation du cours de la livre libanaise face au dollar au marché noir visées

Les participants à la réunion ont décrit le blocage des routes comme des violations du droit des citoyens à se déplacer après plusieurs semaines de blocage induit par le confinement décidé en raison de l’épidémie du coronavirus COVID19. Les services sécuritaires sont donc appelés à les rouvrir “sans aucune hésitation”.

Parmi les premières mesures décidées, la fermeture des plateformes de cotation de la livre libanaise face au dollar, plateformes décrites comme illégales, ainsi que les groupes qui manipuleraient la parité de la monnaie locale. Des contacts au niveau international devraient également être entrepris pour les viser.

Parallèlement, le ministère de l’intérieur devrait intensifier ses contacts pour appeler la communauté internationale à financer le retour des réfugiés syriens présents au Liban.

Par ailleurs, la loi instaurant un contrôle officiel des capitaux devrait être rapidement proposé au vote. Pour rappel, le contrôle actuel des capitaux a été unilatéralement imposé par l’Association des Banques du Liban et non par les autorités politiques ou monétaires.