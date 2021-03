Le Liban est sans gouvernement depuis le 10 août dernier, après la démission du cabinet Hassan Diab suite à l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août. Le 31 août, Mustapha Adib a été nommé Premier Ministre à l’issue des consultations parlementaires obligatoires menées par la Présidence de la République. Cependant, la formation d’un nouveau gouvernement bute sur l’attribution du ministère des finances, ministère clé pour la mise en place du programme de réformes économiques exigées par la communauté internationale et nécessaire face à la crise que traverse le Pays des Cèdres.

Ainsi, le Hezbollah et Amal exigent que ce portefeuille ministériel soit attribué à l’un de leurs membres, ce que refusent les autres partis politiques qui demandent en retour, une rotation des portefeuilles ministériels régaliens.

La France s’est, par ailleurs, fortement impliquée dans le dossier libanais, le président de la république française Emmanuel Macron devenant même le porte-parole de la communauté internationale suite à sa visite le 6 août 2020 deux jours après l’explosion du port de Beyrouth. Il a rappelé que le déblocage de l’aide internationale reste conditionné à la fin des importants détournement de fonds par les responsables de partis politiques ou encore au sein des administrations libanaises.

Le 8 octobre 2020, l’ancien premier ministre Saad Hariri se déclare candidat à ce poste après avoir indiqué faire des concessions au sujet de l’attribution du portefeuille des finances qui devrait ainsi revenir au candidat soutenu à la fois par le Hezbollah et le mouvement Amal.

Les négociations actuelles entre présidence de la république et premier ministre désigné semblent butter sur la nomination des ministres chrétiens du prochain cabinet. Ainsi si les communautés sunnites et chiites nommeront leurs ministres, le premier ministre désigné Saad Hariri – sunnite – souhaiterait également nommer les ministres chrétiens au grand damn de la Présidence de la République. Cette dernière souhaiterait également obtenir le contrôle des ministères de l’intérieur et de la justice, appelés à jouer un rôle clé dans les enquêtes à venir concernant les détournements de fonds alors que des proches de Saad Hariri, comme le gouverneur de la Banque du Liban lui-même, Riad Salamé, font l’objet d’enquêtes à l’étranger comme en Suisse.

Un gouvernement sortant non fonctionnel alors que la crise économique s’aggrave

La chute de la valeur de la livre libanaise au marché noir se poursuit ce samedi 6 mars, avec un nouveau plus bas historique. Le taux de change de la livre libanaise face au dollar atteindrait désormais 10 450 LL/USD à l’achat et 10 550 LL/USD à la vente, indiquaient les derniers chiffres disponibles.

Face à cette chute, les manifestations se multiplient depuis quelques jours au Liban, les protestataires dénonçant la dégradation des conditions sociales et économiques actuelles et la perte de pouvoir d’achat. Ainsi, le salaire minimum n’atteindrait plus que 2.33 USD par jour alors que le seuil de pauvreté est estimé à 6 USD par jour. Plus de 65% de la population se trouverait désormais vivant sous ce seuil symbolique.

Certaines plateformes ont indiqué suspendre la diffusion du taux de change au marché noir entre livre libanaise et dollar, suite au constat d’une manipulation de ce dernier, sans donner plus de détail, alors que le premier ministre sortant Hassan Diab devrait s’exprimer sur la situation à partir de 16 heures.

Il s’agit notamment du cas du site LebaneseLira.org qui indique que la dernière cotation valide de la livre face au billet vert serait celle du 5 mars, soit à 9 800 LL/USD à l’achat et à 10 000 LL/USD à la vente. D’autres plateformes indiquent que la situation actuelle dépasse tout entendement, appelant leurs utilisateurs à la prudence.