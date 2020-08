Alors qu’il est attendu le 1er septembre au Liban à l’occasion du centième anniversaire de la proclamation de l’État du Grand Liban, le président français Emmanuel Macron, très impliqué depuis sa visite quelques jours après l’explosion du port de Beyrouth, sur le dossier libanais, a mise en garde contre une possible guerre civile si la communauté internationale décide d’abandonner le pays des cèdres.

Eclairage Cette information intervient alors que les réserves monétaires de la Banque du Liban ne suffiraient plus qu’à couvrir trois mois d’achat sur les marchés internationaux de produits de première nécessité, avait indiqué le gouverneur de la Banque Centrale, Riad Salamé, renforçant la crainte de voir de voir une détérioration incontrôlée de la valeur de la livre libanaise et des prix de ces produits, ainsi que de voir apparaitre de nombreuses pénuries sur le marché local. Ce scénario avait déjà été évoqué par Emmanuel Macron lors de son passage au Liban.

Un expert des Nations Unies a ainsi dit craindre qu’une famine touche le Liban d’ici quelques mois. De source anonyme, on indique également craindre d’importants troubles socio-économique à ce moment-là, voire même un effondrement des structures de l’état.

Si nous laissons le Liban et si nous le laissons dans les mains des puissances régionales, il y aura une guerre civile, et cela signifie la défaite de tout ce qu’il identité même du Liban, note le président de la république française, allusions aux ingérences régionales, alors que le pays décède et son gouvernement depuis le 10 août 2020 suite à la démission du gouvernement Hassan Diab.

Il a également indiqué la presse française qu’il maintiendra la pression sur la classe politique libanaise afin qu’elle mène les réformes nécessaires au déblocage les négociations avec la famille, le Liban demandant une aide économique pour la somme de 10 milliards de dollars, et de l’aide économique de la communauté internationale remise dans le cadre de la conférence CEDRE, déjà organisée suite à une initiative française en date d’avril 2018, pour un montant de prêt de 11 milliards de dollars.

Le président français s’est notamment impliquer dans le dossier libanais pour accélérer la nomination d’un prochain premier ministre avant sa visite, notant que la présence d’un gouvernement fonctionnel est nécessaire pour la mise en place des réformes économiques réclamées par la communauté internationale.

Pour rappel, l’ancien premier ministre Saad Hariri avait mis neuf mois à constituer un gouvernement d’union nationale en raison de négociations laborieuses pour l’attribution des portefeuilles ministériels entre partis partis politiques et son successeur Hassan Diab, un mois alors même que sa coalition était plus homogène.

Un poste dont personne ne veut en raison de la crise

Hassan Diab a démissionné le 10 août 2020, suite à un bras-de-fer avec le président du parlement Nabih Berri au sujet de la responsabilité de l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Quelques jours plus tôt, Hassan Diab avait évoqué la possibilité d’organiser des élections législatives anticipées.

Tout comme son prédécesseur, le prochain premier ministre fera l’objet d’immenses pressions tant en interne en raison de la crise social économique que traverse le pays des cèdres mais également externes, avec le refus de la communauté internationale de débloquer une aide tant que les réformes économiques, monétaires ou encore financières ne sont pas mises en place, en raison des obstacles posés par une classe politique économique qui refuse ainsi de toucher à ses propres intérêts.

La principale mission sera en effet de débloquer les négociations avec le fonds monétaire international, des négociations jugées nécessaires à l’obtention de l’aide financière visant à relancer l’économie locale. Cependant, le déblocage de ces négociations est jugé difficile en raison du refus de certains intérêts, notamment à reconnaitre l’ampleur des pertes du secteur financier.

