Le Président de l’Association des Banques du Liban Salim Sfeir a estimé que la confiance ne pourra revenir qu’avec la formation d’un gouvernement composé de personnes ayant une expérience pratique face à la crise économique.

Le plus important est de rétablir la confiance, estime le responsable, avant de poursuivre que tout dépendra du nouveau gouvernement et de l’expertise de ses membres.

Salim Sfeir a également abordé la question des dernières circulaires de la Banque du Liban appelant à provisionner face aux pertes induites par l’état de défaut de paiement sur les Eurobonds ou encore à appeler une partie des déposants à rapatrier leurs fonds au Liban. Ces fonds devraient être placés auprès d’une banque correspondante aux établissements libanais – donc à l’étranger – et non auprès de la Banque du Liban, souligne le responsable, ce qui parait contradictoire par rapport aux objectifs de la BDL de reconstituer ses réserves monétaires. Il s’agirait, selon Salim Sfeir, de permettre “le retour” de 4 à 5 milliards de dollars, une somme toutefois placée à l’étranger si on lit entre les lignes.

La reconstitution des réserves monétaires de la Banque du Liban est cruciale pour permettre la poursuite du programme de subvention des produits de première nécessité comme la farine, les médicaments ou encore les carburants. Pour l’heure, des pénuries de médicaments ou encore de carburants sont constatées.

Salim Sfeir estime que la méthode la plus simple pour réduire la crise financière serait de procéder à une décôte ou un haircut, mais que cette procédure pourrait créer un problème social.Il s’agit de la première fois que cette méthode est même évoquée par lui. Jusqu’à présent, les responsables bancaires ont toujours écarté cette idée, préférant disposer des biens publics pour créer un fonds de garantie aux déposants. Cette proposition est cependant largement critiquée par les experts financiers, désormais également soutenus par le Président de la République Française Emmanuel Macron, estimant qu’il s’agirait plutôt de conserver les mêmes personnes à l’origine de la crise financière aux manettes plutôt que d’induire un changement de leadership, notant par ailleurs l’implication d’une grande partie de la classe politique au sein des établissements bancaires.

Une estimation de 2 milliards de dollars de fonds transférés rien que vers la Suisse

Pour rappel, le procureur général de la République, le juge Ghassan Oueidat, avait officiellement demandé dès le 30 décembre 2019 aux autorités suisses et à leurs homologues libanais, des informations concernant le transferts de fonds vers le pays helvète. À l’époque, on estimait à plus de 11 milliards de dollars les fonds transférés à l’étranger après l’instauration d’un moratoire sur les virements vers l’étranger par l’association des banques du Liban (ABL) depuis octobre dernier avec la fermeture des établissements financiers locaux suite aux manifestations du 17 octobre puis l’instauration d’un contrôle des capitaux dès novembre.

Depuis les autorités monétaires ont estimé les sommes illégalement transférées à 5 milliards de dollars

Toujours à l’époque, certaines sources évoquent la somme de 2 milliards de dollars, d’autres celle de 11 milliards de dollars qui auraient ainsi été virés sur des comptes en Suisse. Cet argent appartiendrait à des hommes politiques et des hommes d’affaires libanais qui tenteraient ainsi de faire face à une possible décotes de leurs comptes au Liban ou encore au risque de voir certaines banques faire faillite.