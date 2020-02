Infographie: La chronologie de la crise financière au Liban

La chute s’accélère et les autorités tentent de contrôler le marché des devises y compris le marché noir. Les banques Libanaises vendent une partie de leurs obligations à des fonds vautours pour faire pression sur les autorités quelles pressent de ne pas déclarer le défaut de paiement. Les autorités politiques confirment que d’importantes sommes ont été transférées à l’étranger. Elles commencent à estimer le défaut de paiement et le recours au FMI inévitables. Les banques tentent de faire pression sur les autorités pour retarder le défaut.

Quant à la crise, elle s’accélère avec la confirmation de l’entrée en récession du Liban

Le Lait Maternisé en voie d’être subventionné par la Banque du Liban



Au Liban, on ne peut plus retirer que 300 USD toutes les 2 semaines désormais (média)



Les bureaux de changeurs illégaux fermés



2.3 milliards de dollars transférés à l’étranger (Berri)



Toutes les banques ont transféré d’importantes sommes en Suisse



220 000 emplois détruits au Liban depuis octobre



Parallèlement, le nombre des entreprises ayant fermé leurs rideaux aurait augmenté de 20% durant cette période, soit 12% du total des entreprises. Un tiers d’entre elles aurait réduit leurs masses salariales de 60% et la moitié aurait décidé de réduire les salaires par plus de 40%



L’aide du FMI nécessaire pour le Liban (Nabih Berri)



Le Liban demandera l’aide technique du FMI



Le Liban demande l’aide technique du FMI en vue de restructurer sa dette publique.



L’ABL appelle les autorités à rembourser les obligations arrivant à maturité en mars prochain



Face au défaut et la restructuration de la dette publique, les créanciers s’organisent



12 février – Greylock Capital Management a annoncé avoir formé, en compagnie d’autres investisseurs détenant une partie de la dette libanaise, un groupe pour étudier les options sur la table. Il s’agira de facilité la communication entre créanciers et autorités libanaises.



Nouvelle dégradation de la dette publique qui atteint désormais 91.6 milliards de dollars



Le FMI répond à la demande d’aide libanaise



Le Liban au bord de l’implosion économique (Bloomberg)



Le PIB réel en contraction de 4% par an (Administration Centrale des Statistiques)



La ministre de la justice demande l’ouverture d’une enquête sur les conditions de vente d’obligations libanaises à des fonds étrangers



Ainsi, certaines de ces banques libanaises se seraient débarrassés d’une partie de ces obligations, auprès de 2 fonds en particuliers, Ashmore Group et Fidelity Group. Selon certaines informations, ces derniers tenteraient de faire pression sur les autorités libanaises alors que celles-ci envisagent d’annoncer un défaut de paiement. Les banques libanaises tenteraient ainsi également de faire ainsi pression sur les autorités afin de voir les obligations libanaises être honorées, et ainsi probablement de financer une partie de l’augmentation de leurs capitaux, conformément à une demande déjà véhiculée par l’Association des Banques du Liban (ABL). Cependant, cette stratégie pourrait encore aggraver l’endettement public, un des plus importants au monde avec une dette atteignant 91.6 milliards de dollars alors que les experts indépendants notent que les réserves monétaires devraient plutôt servir à assurer le financement des produits de première nécessité, blé, médicaments ou essence à destination de la population libanaise durement impactée par la crise économique.



240 fermetures de restaurants pour le seul mois de Janvier



Fitch Rating: une restructuration probable de la dette et du secteur financier du Liban afin de préserver les réserves de devises



L’Agence de Notation Fitch Rating a estimé, dans une note, que la situation actuelle au Liban pourrait prochainement amener à une restructuration de la dette publique et du secteur financier afin de préserver les réserves de devises de la Banque du Liban.



Taux de chômage de 40%, 2 millions de libanais vivant sous le seuil de pauvreté, un record (An Nahar)



Liban: La restructuration de la dette publique est nécessaire (Berri)



